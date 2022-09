Alijah – First Home in the Homeland

Eine Einwanderung nach Israel ist nicht immer leicht und oft mit einigem Aufwand verbunden. Zu Beginn fühlen sich viele isoliert, da sie die hebräische Sprache noch nicht beherrschen und es ihnen dadurch schwerfällt neue Beziehungen und Kontakte zu knüpfen. 1989 gründete deswegen die Jewish Agency das Programm ,,First Home in the Homeland”. Hier wird den Einwanderern während den ersten 6 – 12 Monaten in Israel ein warmes Zuhause in einem Kibbuz zur Verfügung gestellt.