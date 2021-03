Corona-Krise in Israel: Infektionszahlen weiter rückläufig – Gesundheitsminister optimistisch

Der israelische Gesundheitsminister Juli Edelstein sieht Anzeichen für ein Ende der Corona-Krise in seinem Land. „Bei aller Vorsicht: Ich fange an zu glauben, dass wir nicht rückfällig werden“, sagte der Likud-Politiker am 18. März 2021 angesichts sinkender Infektionszahlen in Israel. Früher sei so eine Entwicklung nur mit einem Lockdown möglich gewesen.

Die Rate positiver Testergebnisse sank in Israel am 18.März 2021 weiter auf 1,9 Prozent, 21.143 Israelis gelten als infiziert. Die Zahl schwerer Fälle ging gegenüber dem Vortag um 14 auf 558 zurück, die Zahl der Todesfälle pro Tag fiel erstmals seit Anfang Dezember 2020 auf unter 10.

Unterdessen stellten israelische Wissenschaftler Auswirkungen einer Impfung auf Ungeborene fest: Babys, deren Mütter während der Schwangerschaft geimpft wurden, entwickelten Antikörper. (Israelnetz)