Corona-Pandemie: Israel hofft auf Normalität bereits im Mai 2021

Aufgrund von täglich sinkenden Corona-Fallzahlen und der raschen Impfkampagne in Israel stellen die Behörden eine Rückkehr zur Normalität in Aussicht.

In einem Monat, also im Mai 2021, könnten demnach sämtliche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in Israel aufgehoben werden. Schulen sollen ohne Einschränkungen geöffnet und Reisen aller Art ermöglicht werden. Bedingung seien weiter sinkende Zahlen.

Am Morgen des 9. April 2021 waren 4.414 aktive Fälle in Israel bekannt, darunter 276 schwerwiegende. Die Rate positiver Test liegt unverändert bei 0,5 Prozent. 6.280 Menschen starben bislang in Israel im Zusammenhang mit dem Virus. (Israelnetz)