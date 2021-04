Corona-Zahlen in Israel weiter rückläufig

Trotz Schulöffnungen entspannt sich die Pandemielage in Israel weiter. Auch nach dem Pessachfest sinken die Corona-Zahlen.

Den israelischen Behörden sind 5.042 aktive Fälle am 6. April 2021 bekannt, von denen 319 als schwerwiegend eingestuft werden. Die Rate positiver Testergebnisse liegt bei 0,7 Prozent.

6.253 Personen sind seit Beginn der Pandemie in Israel im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Die Todesrate sinkt ebenfalls: So starben durchschnittlich Ende März und Anfang April etwa 10 Menschen pro Tag – erstmals seit November 2020. Der Negativrekord mit etwa 60 Toten am Tag stammt von Ende Januar 2021.



Israelischer Sekunden-Test erhält EU-Genehmigung

In Europa könnte bald ein 20-Sekunden-Corona-Test aus Israel zur Verfügung stehen. Der Hersteller „Newsight Imaging“ aus Nes Ziona gab am 1. April 2021 bekannt, eine CE-Zulassung für das „SpectraLIT“-Gerät erhalten zu haben. Es wurde im Verbund mit dem Scheba-Krankenhaus in Tel HaSchomer entwickelt.

Das Gerät analysiert Speichel mithilfe von Spektografie und Künstlicher Intelligenz. Es untersucht, welcher Lichtbereich von der Probe zurückgeworfen wird. Das Verfahren könnte etwa in Flughäfen zum Einsatz kommen, da der Weg über eine Laboruntersuchung unnötig wird. Der Test arbeite derzeit mit einer Genauigkeit von 70 bis 80 Prozent, erklärte Ejal Simlichman vom Scheba-Krankenhaus der Nachrichtenseite „Times of Israel“. Dank der Künstlichen Intelligenz werde es diesen Wert im Verlauf der Anwendung vermutlich steigern. (Israelnetz)