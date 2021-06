CSI-Online-Konferenz jetzt auf YouTube: Gottes Wort ist der Hammer!

„Der Hammer! ‚Ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt?‘ (Jeremia 23,29)“ – so lautete das Thema der jüngsten Stuttgarter Online-Konferenz vom 12. Juni. Veranstaltet wurde sie von „Christen an der Seite Israels“ (CSI) in Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverbund „God in Life“.

Zu den Höhepunkten des Lifestreamings zählten die Betrachtung von Tobias Krämer zum Wort Gottes als „Hammer, der Felsen zerschlägt“, eine geistlich-politische Analyse zur aktuellen Regierungsbildung in Israel von Josias Terschüren sowie ein prophetischer Impuls zu Psalm 2 von Harald Eckert.

„Es war wieder eine sehr lebendige, inspirierende, tiefgehende Konferenz“, resümiert der Präsident von „Christen an der Seite Israels“, Harald Eckert.

Eine Aufzeichnung dieser und weiterer Konferenzen finden Sie auf dem CSI-YouTube-Kanal:

Die nächste Konferenz veranstaltet „Christen an der Seite Israels“ zusammen mit der Freien evangelischen Gemeinde Darmstadt am 3. Juli. Tobias Krämer spricht zum Thema „Faszination Israel – Was Gott uns über Israel zu sagen hat“. Im Anschluss haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Hier können Sie sich für die kostenfreie online-Konferenz anmelden: https://csi-aktuell.de/events/4×4-seminar-darmstadt/. (Redaktion)