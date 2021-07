“Frieden für unsere Zeit” – Eine Reflexion über aktuelle Entwicklungen rund um Israel

Als der britische Premierminister Neville Chamberlain im September 1938 von Gesprächen mit Hitler nach London zurückkehrte und das schriftliche Münchner Abkommen in der Hand hielt, erklärte er, er habe „Frieden für unsere Zeit“ erreicht.

„Die Lösung des tschechoslowakischen Problems, die jetzt erreicht worden ist, ist meiner Ansicht nach nur der Auftakt zu einer größeren Lösung, in der ganz Europa Frieden finden kann. Heute morgen hatte ich ein weiteres Gespräch mit dem deutschen Bundeskanzler, Herrn Hitler, und hier ist das Papier, das sowohl seinen als auch meinen Namen trägt. Einige von Ihnen haben vielleicht schon gehört, was es enthält, aber ich möchte es Ihnen nur vorlesen: … Wir betrachten das gestern Abend unterzeichnete Abkommen und das deutsch-britische Flottenabkommen als Symbol für den Wunsch unserer beiden Völker, nie wieder Krieg gegeneinander zu führen.“

Hitler hatte natürlich nicht die Absicht, sich daran zu halten. Innerhalb eines Jahres befand sich die Welt im Krieg.

Schriftliche Friedensvereinbarungen sind nicht immer das Papier wert, auf dem sie geschrieben sind. Territoriale oder andere „Regelungen“, die von ausländischen Mächten als Reaktion auf die ideologisch motivierte Androhung von Gewalt durch den Aggressor zur Vernichtung einer dritten Partei getroffen werden, sind kaum die Grundlage für einen langfristigen Frieden.

Erleben wir einen ähnlichen Prozess in den Verhandlungen mit dem Iran? Zu den konsequenten Bemühungen des Iran, die Region zu destabilisieren, gehören Drohungen, Israel (den kleinen Satan) zu vernichten. Die US-Regierung beabsichtigt, wieder in das von Obama ausgehandelte JCPOA-Abkommen mit dem Iran einzusteigen, das die Fähigkeit des Iran zur Entwicklung von Atomwaffen einschränkt, aber nicht verhindert. Präsident Joe Biden will die USA zurück in das Abkommen bringen, aber nur, wenn der Iran zur vollständigen Einhaltung zurückkehrt. Im Grunde genommen sagt der Iran: „Nein, wir trauen euch nicht, ihr geht vor. Wir werden uns vollständig fügen, sobald die Sanktionen aufgehoben sind.“

UN-Generalsekretär Guterres hat sich diese Woche eingemischt und die USA aufgefordert, die Sanktionen gegen den Iran aufzuheben und dem JCPOA wieder beizutreten: „Ich glaube weiterhin, dass eine vollständige Wiederherstellung des Plans der beste Weg ist, um sicherzustellen, dass das Atomprogramm der Islamischen Republik Iran ausschließlich friedlich bleibt.“

Die USA und die UNO sind nicht direkt von der Aggression des Iran und den Drohungen mit Aggression bedroht. Israel schon. Doch die neue israelische Regierung will auch mit den USA befreundet sein.

Kann man dem Iran trauen?

Wie der israelische Verteidigungsforscher Kobi Michael kürzlich in einem Webinar erklärte, bereitet der Iran mehrere Orte vor, von denen aus er Israel angreifen kann. Einer von ihnen ist der Gazastreifen. Israel muss mit all diesen existenziellen Bedrohungen gleichzeitig umgehen. In den letzten Jahren hat sich Israel nicht nur mit den iranischen Stellvertretern Hisbollah (Libanon) und Hamas (Gaza) auseinandergesetzt, sondern auch mit Cyberangriffen, Attentaten auf Atomwissenschaftler und Sabotageakten gegen iranische Atomanlagen.

In seinen Verhandlungen mit den USA wird sich Israel sicherlich nicht in der Ausübung seines legitimen Rechts auf Selbstverteidigung einschränken lassen. Dennoch ist die Verbesserung der Beziehungen zu den USA ein zentraler Bestandteil der Strategie der neuen Regierung. Eric Mandel, Gründer und Leiter des „Middle East Political Information Network“ (MEPIN) beschreibt das Dilemma in einem Artikel der US-amerikanischen Zeitung „The Hill“.

Vor diesem Hintergrund ist es empörend, dass der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon diese Woche einen Artikel in der „Financial Times“ veröffentlicht hat, der die existenziellen Bedrohungen Israels völlig ignoriert, Israel der Apartheid beschuldigt und die Hamas als Opfer der israelischen Aggression darstellt.

Frieden hängt von Respekt ab

Weder schriftliche Vereinbarungen noch die Verfolgung israelischer Politiker wegen angeblicher „Kriegsverbrechen“ werden Frieden im Nahen Osten bringen. Die wahre Bedrohung für den Frieden kommt von denen, die das Existenzrecht des jüdischen Volkes leugnen. Es liegt in der Verantwortung der internationalen Gemeinschaft, alles zu tun, was notwendig ist, um dieses Recht zu schützen – selbst wenn das einen Konflikt bedeutet.

Frieden hängt in erster Linie von gegenseitigem Respekt ab. Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Honduras zeigen den Weg, indem sie Botschaften eröffnen und eine Zusammenarbeit mit Israel initiieren. (Christians for Israel International)