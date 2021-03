Fünf Millionen Menschen in Israel haben erste Impfdosis gegen COVID-19 erhalten

Die Impfkampagne gegen COVID-19 in Israel läuft weiter auf Hochtouren: Die 34-jährige Janet Lavi-Asulaj hat am 8. März 2021 die fünfmillionste erste Dosis in Israel erhalten. Premier Benjamin Netanjahu und Gesundheitsminister Juli Edelstein waren zugegen, als der Schwangeren in Petach Tikva die Dosis verabreicht wurde.

Am 8. März 2021 begann mit Verspätung wegen „verwaltungstechnischer Verzögerung“ auch die angekündigte Impfkampagne unter 120.000 Palästinensern, die legal in Israel einschließlich Westjordanland arbeiten.

Derzeit sind im jüdischen Staat 37.698 aktive Fälle bekannt. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind bislang 5.899 Menschen gestorben. (Israelnetz)