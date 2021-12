Herzog: Botschaft des Friedens aus der Verkündigungsbasilika in Nazareth

In Nazareth erinnert Präsident Herzog an das Verbindende zwischen den Religionen in Israel. Dabei bekommt er einen besonderen Weihnachtsbaum zu sehen.

Der israelische Staatspräsident Jitzchak Herzog hat am Dienstagabend die Stadt Nazareth in Galiläa besucht. In der Verkündigungsbasilika traf er Kirchenleiter. Mit ihnen ließ er sich vor dem Weihnachtsbaum der Kirche fotografieren. Laut einer Mitteilung des Präsidialamtes ist es der größte im Nahen Osten.

Herzog äußerte den Wunsch, dass alle Glaubensrichtungen gedeihen mögen. Sie sollten sich sicher und als Teil des Staates Israel fühlen: Muslime, Christen, Juden, Drusen und Tscherkessen. „Alle religiösen Gemeinden und Glaubensrichtungen sind ein untrennbarer Teil des Staates Israel.“ Dieser sei entschieden, ihnen allen Glaubensfreiheit zu gewähren, ergänzte das Staatsoberhaupt.

Weiter sagte Herzog: „Kurz vor Weihnachten und Neujahr bringen wir gute Botschaften von der Verkündigungsbasilika, aus dem Heiligen Land, an die gesamte Welt! Botschaften von Frieden, Brüderlichkeit, Koexistenz. Botschaften eines Krieges gegen Hass und Rassismus. Ich danke Ihnen allen und wünsche frohe Feiertage.“

„Alle beten zum selben Gott“

Auf Arabisch fügte der Präsident mit Bezug auf die genannten Glaubensgruppen hinzu: „Lassen Sie uns immer daran denken, dass wir alle zum selben Gott beten und dass wir alle ein Leben in Frieden und Partnerschaft wollen, das sich auf Verständnis und Brüderlichkeit gründet.“ Nur aus dem tiefen Glauben an den Schöpfer und an die Menschheit werde es gelingen, „für die gesamte Menschheit die gute und aussichtsreiche Zukunft zu schaffen, die wir verdienen“.

Der Bürgermeister von Nazareth, Ali Salam, lobte Herzogs Einsatz für die israelischen Araber: „Wir kennen uns seit vielen Jahren. Ich bin sicher, dass der Präsident weiter den gesamten arabischen Sektor unterstützen wird, wie er es bislang getan hat.“

Die Basilika erinnert an Lukas 1,26–38. Dort schildert die Bibel, wie der Engel Gabriel der Jungfrau Maria die Geburt ihres Sohnes Jesus ankündigte. (Israelnetz)