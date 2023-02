Kommentar: Keine Terrorfinanzierung mit deutschem Geld!

Am internationalen Holocaust-Gedenktag, dem 27. Januar, erschießt ein 21-jähriger Palästinenser vor einer Synagoge in Jerusalem kaltblütig sieben Juden. Einen Tag später eröffnet ein 13-Jähriger Palästinenser in Jerusalem das Feuer auf Passanten.

Die allgegenwärtige Hetze gegen Juden in palästinensischen Schulbüchern und Medien zeigt ihre Frucht. Kopf der judenfeindlichen Propaganda-Maschine ist ein Klüngel palästinensischer Führer aus PLO, Fatah und Palästinensischer Autonomiebehörde (PA). Letztere alimentiert die Familien der getöteten Terroristen ab sofort lebenslang. Die Bundesregierung lamentiert, aber duldet diese Praxis de facto. Denn, und das ist ein himmelsschreiender Skandal, sie setzt ihre millionenschweren Zahlungen an die PA unbeirrt und unvermindert fort.

Allen Pseudo-Rechtfertigungen des Auswärtigen Amtes zum Trotz fordern wir die umgehende Einstellung aller Zahlungen in Richtung der Palästinenser, bis diese unsägliche Praxis beendet worden ist. Kein deutsches Geld für jüdisches Blut!

Von: Josias Terschüren