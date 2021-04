Lag Ba’Omer: Gebete, Gesang und Tanz unterbrechen 49-tägige Trauerzeit

Der Feiertag Lag Ba’Omer fällt auf den 18. Ijar nach jüdischem Kalender und unterbricht als 33. Tag die 49-tägige Trauerzeit zwischen Pessach und dem Wochenfest zur Erinnerung an die Verfolgung der Juden durch die Römer und während des Mittelalters. In diesem Jahr fällt Lag Ba’Omer auf den 30. April 2021.

Lag Ba’Omer ist ein Freudentag, an dem sich viele orthodoxe Juden am Grab von Rabbi Schimon Ben Jochai auf dem Berge Meron in Galiläa versammeln. Der 18. Ijar gilt als Todestag des Rabbiners, der sich im Bar-Kochba-Aufstand 132-135 nach Christus gegen die Römer beteiligt hat. Nach der Westmauer in Jerusalem ist das Grab auf dem Berg Meron die am meisten besuchte Stätte in Israel.

Allerdings gibt es auch andere Erklärungen für Lag Ba‘Omer, zum Beispiel dass Gott nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten an diesem Tag damit begann, sein Volk in der Wüste mit Manna zu versorgen.

Einschränkungen in diesem Jahr

Das Fest ist geprägt von Gebeten, Gesang und Tanz. Außerdem hat sich die Tradition entwickelt, am Abend von Lag Ba’Omer Lagerfeuer zu entzünden und darin Speisen wie zum Beispiel Kartoffeln zu garen. Dies erinnert an die Signalfeuer, mit denen früher Nachrichten verbreitet wurden. Orthodoxen Knaben werden an diesem Tag erstmals die Haare geschnitten, außerdem ist Lag Ba’Omer ein beliebter Hochzeitstag.

Wegen einer bevorstehenden Hitzewelle warnt die israelische Brandschutzbehörde vor Bränden. Lagerfeuer sind in weiten Teilen des Landes verboten. In Tel Aviv sind drei Gebiete von dem Verbot ausgenommen, die als sicher gelten. Doch die Stadtverwaltung ruft die Bürger dazu auf, auch dort auf die beliebten Feuer zu verzichten. In Jerusalem haben die Behörden in jedem Viertel einen Bereich für sicher erklärt. Hier appelliert die Stadt an die Bürger, sich mit kleinen Lagerfeuern zu begnügen. Auch in der Küstenstadt Haifa und der Wüstenhauptstadt Be’er Scheva sind Feuer in bestimmten Zonen erlaubt. (Redaktion/Israelnetz)