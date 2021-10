Medizinische Hilfe für Ahmad dank unseres Projektpartners gesichert

Medizinische Hilfe für Ahmad dringend benötigt

Letztes Jahr organisierte „Seeds of Hope” im Rahmen einer COVID-19-Hilfsaktion ein großes Projekt zur Verteilung von Lebensmittelgutscheinen, um arbeitslosen und bedürftigen Familien zu helfen. Ahmad und seine Familie wurden damals von einem Nachbarn für das Programm vorgeschlagen. Ahmad war zu dem Zeitpunkt so krank, dass er nicht mehr richtig laufen, geschweige denn arbeiten konnte. Eine medizinische Behandlung in Jericho war schwierig, da sein Gesundheitszustand für die Möglichkeiten der örtlichen Krankenhäuser viel zu fortgeschritten war. So kam es, dass man ihn an ein Krankenhaus in Israel überwiesen hat. Das Überqueren der Grenzkontrollpunkte ist jedoch schwierig und die Beschaffung der notwendigen Papiere eine Herausforderung. Über fünf Monate lang hatte Ahmads Frau versucht, ihn in ein israelisches Krankenhaus zu bringen, um die Infektion, die seine Beine angegriffen hatte, behandeln zu lassen. Fünf lange Monate hatte sie gewartet und gekämpft – während sich Ahmads Zustand immer weiter verschlechterte.

Hilfe durch Seeds of Hope

Unser Projekpartner „Seeds of Hope” wusste, dass man einen Weg finden musste, um hier zu helfen. Und so kam es, dass Khader Ghanim, der Geschäftsführer, seine Kontakte spielen ließ und Ahmad in ein Krankenhaus in Judäa und Samaria eingeliefert wurde. Inzwischen wurde die erste Operation durchgeführt und eine gute medizinische Versorgung sichergestellt. „Die Mitarbeiter von ,Seeds of Hope’ sind die einzigen, die uns beigestanden haben”, sagt Ahmads Frau, „sie sind liebe Brüder, und wir vertrauen ihnen.” Ahmad muss noch immer operiert werden, und sein Gesundheitszustand ist nach wie vor schwierig, aber wir sind dankbar, dass ihm und seiner Familie in dieser Situation geholfen wurde. (Seeds of Hope/David Steeb)

