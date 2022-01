Social-Media-Netikette Christen an der Seite Israels e.V.

Liebe Nutzerinnen und Nutzer,

wir freuen uns, dass Sie die Social-Media-Kanäle von Christen an der Seite Israels e.V. nutzen. Wir freuen uns auch auf angeregte und engagierte Dialoge mit Ihnen. Sie können sich gerne mit Kommentaren und Beiträgen an Diskussionen beteiligen. Um einen offenen Austausch pflegen zu können, bitten wir Sie – wie bei einer persönlichen Diskussion auch – folgende Regeln und Hinweise (Netikette) einzuhalten und zu berücksichtigen.

Respektvoller Umgang

Achten Sie bei Ihren Beiträgen immer auf einen fairen und höflichen Ton und bleiben Sie sachlich. Behandeln Sie andere Nutzerinnen und Nutzer stets so, wie Sie selbst behandelt werden möchten. Vergessen Sie bitte nicht, dass hinter jeder Nutzerin und jedem Nutzer ein Mensch wie Sie steht. Argumentieren Sie nie mit persönlichen Angriffen oder mit Argumenten, die sich gegen Personen richten. Lassen Sie Nutzerinnen und Nutzern ihre Meinungen und versuchen Sie nicht, Ihre Auffassung anderen aufzuzwingen.

Themenbezug beachten

Unsere Social-Media-Kanäle bieten Informationen zu unseren Anliegen. Daher sollten sich die Diskussionsbeiträge auch auf das jeweilige Thema beziehen. Sollte dies nicht der Fall sein, behalten wir uns das Recht vor, Beiträge gegebenenfalls kommentarlos zu entfernen.

Missbräuchliche Nutzung

Die missbräuchliche Nutzung der verschiedenen Social-Media-Kanäle als Werbeflächen für andere Webseiten oder Dienste sowie das kommerzielle oder private Anbieten von Waren und Dienstleistungen ist nicht gestattet und führt zur Löschung des Beitrages. Inhalte, Informationen oder anderes Material, das gegen bestehende Gesetze verstößt, dürfen nicht gepostet werden.

Zitate und Bilder

Wenn Sie in einem Beitrag ein Zitat einbringen möchten, nennen Sie bitte auch die Quelle und den Urheber. Nur für die anderen Nutzerinnen und Nutzer nachprüfbare Zitate und Quellenangaben sollten genutzt werden. Bedenken Sie beim Posten von Bildern, dass Sie über deren Rechte verfügen sollten. Mit der Verlinkung zu externen Webseiten sollte möglichst sparsam umgegangen werden.

Verstöße gegen Kommentarregeln

Als Betreiber unserer Social-Media-Kanäle werden wir Verstöße gegen die hier aufgeführten Kommentarregeln nicht dulden. Wir behalten uns vor, Beiträge jederzeit und gegebenenfalls auch ohne Angaben von Gründen zu löschen und an die jeweiligen Plattformbetreiber zu melden.

Beiträge, die Beleidigungen, Obszönitäten, sexistische Äußerungen, persönliche Angriffe, rassistische sowie antisemitische Aussagen enthalten, sind strikt untersagt. Gleiches gilt für Beiträge, die in vulgärer, missbräuchlicher oder hasserfüllter Sprache verfasst sind oder das Recht Dritter sowie Urheberrechte verletzen.

Mit der Interaktion auf unseren Social-Media-Kanälen erkennen Sie diese Richtlinien an. Verstöße gegen die allgemeinen Gesetze und Rechtsvorschriften können unter Umständen zum Ausschluss aus der jeweiligen Plattform führen und in schwerwiegenden Fällen die Einleitung rechtlicher Schritte zur Folge haben. Es gelten darüber hinaus die Nutzungsbedingungen des jeweiligen sozialen Netzwerkes. Wir kommunizieren auf den Social-Media-Kanälen von Christen an der Seite Israels e.V. in deutscher Sprache.

Verantwortlichkeit

Wir übernehmen keine Verantwortung für die Beiträge der Nutzerinnen und Nutzer, diese liegt bei der jeweiligen Person selbst. Die Verfasserin oder der Verfasser der Beiträge gibt Christen an der Seite Israels e.V. mit dem Einstellen seines Beitrages das Recht, den Beitrag dauerhaft auf den Social-Media-Kanälen vorzuhalten. Achten Sie darauf, welche personenbezogenen Daten Sie in Ihren Beiträgen veröffentlichen. Diese sind frei zugänglich. Persönliche oder personenbezogene Daten Dritter dürfen von Ihnen nicht veröffentlicht werden. Um die Persönlichkeitsrechte betroffener Personen zu wahren, werden solche Beiträge gelöscht.

Anfragen

Wir möchten Fragen stets beantworten und auf Beiträge reagieren. Wenn Sie uns abends oder am Wochenende schreiben, kümmern wir uns am nachfolgenden Werktag gerne um Ihr Anliegen.

Wenn Sie weitere Informationen rund um Christen an der Seite Israels e.V. benötigen, ist es sinnvoll, wenn Sie uns eine E-Mail (info@csi-aktuell.de) schreiben oder sich unter der Rufnummer 07032 / 7846700 an uns wenden.

Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns auf den Dialog mit Ihnen!

Kommunikations-Team von