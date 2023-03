Podcast „Frag Pastor Tobias“ #18 Antisemitismus – gefährliche Normalität

Antisemitismus – ein Thema, das besonders an Gedenktagen präsent wird und unsere deutsche Öffentlichkeit immer wieder beschäftigt.

Woher Antisemitismus kommt, wie er sich über die Jahrhunderte verändert hat und zwischen welchen Arten der Judenfeindschaft heute unterschieden wird, besprechen wir in unserem neuen Podcast. Hier stellen wir zudem einen einfachen Selbsttest vor mit dem jeder prüfen kann, ob in ihm wider Erwarten vielleicht doch antisemitische Grundüberzeugungen stecken.

Haben Sie Fragen rund um Israel und das Judentum? Dann fragen Sie! Wir sind erreichbar unter: podcast@csi-aktuell.de

Sie können den Podcast auf unserer Website www.csi-aktuell.de hören sowie auf Spotify und über YouTube: „Frag Pastor Tobias“.