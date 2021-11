Eine der drei Säulen unserer Arbeit bei Christen an der Seite Israels e.V. und damit auch erklärte Zielgruppe, ist neben Israel und der Gemeinde, die Gesellschaft. Wir wollen mit unserem Dienst nicht nur Israel und die Gemeinden erreichen, sondern auch die Gesellschaft und die Politik. Als Christen respektieren und unterstützen wir die gottgewollte Legitimität und Autorität des Staates. Wir wissen uns dazu berufen, für unsere politischen Leiter zu beten, wo es uns gegeben ist, sie zu beraten und mit unseren Worten und Werken dazu beizutragen, Frieden und Wohlstand in unserer Gesellschaft zu mehren und zu bewahren. Als Arbeitszweig Politik und Gesellschaft wollen wir mit profunden, auf Fakten gegründeten Argumenten und Veröffentlichungen Orientierung und Antwort geben. Sei es in Bezug auf den modernen Staat Israel und die ihm angetragenen Skandale, den Nahostkonflikt und seine Wirren, die heilige Stadt Jerusalem oder das jüdische Volk und modernen Judenhass. Mit gezielten Aktionen, Demonstrationen und Statements sind wir auch in Gesellschaft und Politik Christen an der Seite Israels.