Raketenterror geht weiter: Mehr als 3000 Geschosse auf Israel abgefeuert

Die israelische Armee hat auch in der Nacht zum 17. Mai 2021 das Tunnelsystem der Terrorgruppe Hamas unter Beschuss genommen. Nach Militärangaben waren bei dieser dritten Runde 54 Kampfflugzeuge im Einsatz. Diese flogen Angriffe auf 35 Terrorziele und zerstörten rund 15 Kilometer der unterirdischen Gänge im nördlichen Gazastreifen.

Unterdessen haben die Terrorgruppen aus dem Gebiet das Raketenfeuer auf Israel fortgeführt. Die Armee zählte in der Zeit von 19 Uhr am Sonntagabend bis 7 Uhr am Montagmorgen etwa 60 Geschosse. Davon seien 10 noch innerhalb des Gazastreifens niedergegangen. Seit dem 10. Mai 2021 hätten die Terroristen etwa 3.150 Raketen (450 pro Tag) abgefeuert. Das Abwehrsystem „Eisenkuppel“ habe 90 Prozent davon abgefangen, 450 seien noch im Gazstreifen eingeschlagen.

Am 17. Mai 2021 setzte sich der Beschuss fort. In den Ortschaften um den Gazastreifen war Raketenalarm zu hören, die Bewohner mussten in Schutzbunker fliehen.

Die Luftwaffe flog weitere Angriffe im Gazastreifen. Am 17. Mai 2021 tötete die Armee bei einem Luftschlag einen ranghohen Terrorist des Islamischen Dschihads, Brigadegeneral Hassam Abu Harbid.

Im Westjordanland kam es zu mehreren Angriffen auf Soldaten. Am 17. Mai 2021 verhinderten Soldaten einen Autoanschlag bei Nablus; der Angreifer wurde festgenommen. Bereits am 16. Mai 2021 verletzte ein palästinensischer Angreifer mit seinem Auto sieben Grenzpolizisten; er wurde dabei erschossen.

Neue Fähigkeiten

Auf israelischer Seite sind bislang zehn Menschen infolge der Raketenangriffe getötet worden; erst am 15. Mai 2021 starb ein Mann in Ramat Gan nach einem Einschlag. Er hatte keinen Schutzraum. Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium gab die Zahl getöteter Palästinenser am Sonntagnachmittag mit 188 an.

Inzwischen hat die Hamas wohl auch die Fähigkeit entwickelt, kleine U-Boote mit Fernsteuerung einzusetzen. Diese seien mit 50 Kilogramm Sprengstoff bestückt, berichtet der Sender „Kan“ unter Berufung auf die Armee. Ziel seien Angriffe auf israelische Marineschiffe oder auf Bohrplattformen. Laut dem Bericht wurden „die meisten“ dieser U-Boote in der vergangenen Woche zerstört. (Israelnetz)