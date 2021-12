Shalom-Haus bei strahlendem Sonnenschein

An einem wunderschönen Herbsttag kamen alle bei strahlendem Sonnenschein zusammen, um in der HHC-Villa in Cäsarea Gemeinschaft zu haben. Zu Beginn begrüßte Andre Gasiorowski, der Geschäftsführer der „Helping Hand Coalition“, die Überlebenden und betonte, wie sehr er sich darüber freut, viele bekannte Gesichter zu sehen. Nachdem in einem kurzen Video die Höhepunkte der Arbeit der vergangenen 15 Jahren vorgestellt wurden, gelang es Boris Sobolev mit seinem humorvollen Beitrag allen Anwesenden ein herzliches Lachen zu entlocken. Viele der Überlebenden erzählten ihre Lebensgeschichten und drückten ihre Dankbarkeit gegenüber der „Helping Hand Coalition“ und ihren internationalen Projektpartnern aus.



Im Anschluss konnte man sich beim gemeinsamen Essen weiter austauschen und bei einer Tasse Kaffee oder Tee im Außenbereich die letzten Sonnenstrahlen genießen. Bevor der Bus die Teilnehmenden wieder nach Hause brachte, wurden an alle Überlebende Einkaufs- und Lebensmittelgutscheine verteilt.