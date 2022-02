SOS Ukraine: Alija in Kriegsgefahr – Teil 2

Christen an der Seite Israels bringt auch in diesen schwierigen Tagen ukrainische Juden zur Ausreise nach Israel an die Flughäfen. Waren es bis auf weiteres die letzten regulären Flüge aus dem Land?

Von: Anemone Rüger

Während CSI-Mitarbeiterin Natalia die Auswanderer aus dem Westen der Ukraine im Gästehaus „Shelter“ verköstigt und auf den Flug aus Kiew am nächsten Morgen vorbereitet, ist Sergej, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter des Teams in Winniza, mit Fahrer Sergej II im Süden der Ukraine Richtung Odessa unterwegs. Dass die als „porta franca“ von Katharina der Großen erbaute Hafenstadt mit dem jüdischen Flair wegen der russischen Bedrohung nach und nach von vielen Einwohnern verlassen wird, wäre vor wenigen Wochen noch schwer vorstellbar gewesen.

Der Hafen von Odessa hat seine Bedeutung für den Passagier- und Frachtverkehr längst verloren. Für die Familie von Natascha aus dem nahegelegenen Kachowka ist er jedoch in die Familiengeschichte eingegangen: Von hier aus traten Nataschas zwei Söhne im Jahr 2000 ihren Weg nach Israel auf dem Seeweg an. Inzwischen ist Natascha verwitwet, nun hält sie nichts mehr in der Ukraine. „Jetzt ist auch mein Enkel nach Israel gegangen. Ich bin die letzte aus der Familie. Ich möchte gerne bei meiner Familie leben und für die Enkel da sein“, so Natascha. Ein großer Teil der Familie ihres Mannes Jakow, der von der Krim stammte, war durch die Nazis in Kachowka erschossen worden.

Auf dem Weg nach Odessa liegt auch Nikolajew – einst bedeutendstes Schiffbauzentrum der Sowjetunion. Hier warten Valentina (77) und Sveta, die inzwischen Ora heißt. „Ich bin vor 15 Jahren als alleinerziehende Mutter nach Israel eingewandert“, erzählt Ora. „Damals waren meine beiden Söhne 9 und 5 Jahre alt. Der Große ist inzwischen bei der Armee.“ Ora hat wieder geheiratet – Konstantin aus Frankfurt am Main kam vor einigen Jahren in ihre kleine Gemeinde in Afakim im Süden Israels zu Besuch und blieb.

„Mama war schon zwei Mal zu Besuch, und jedes Mal wollte sie nach einer Weile wieder zurück in ihr Häuschen in Nikolajew, das ihr vertraut war“, berichtet Ora. Ihre Familie gehört zu den sogenannten Karäern oder Karaim, den Krimjuden, die unter den russischen Zaren als turkstämmig betrachtet und unter der nationalsozialistischen Besatzung im 2. Weltkrieg größtenteils nicht als Juden verfolgt wurden, aber in Israel einwanderungsberechtigt sind.

Ihr Opa sei trotzdem von den Deutschen gefoltert worden. „Sie wollten wissen, wo er sein Gold versteckt“, so Ora. „Mein ganzes Leben habe ich von Opa gehört, wir sind keine Juden. Auch Oma hat immer gesagt, wir sind keine Juden.“ Und wie ist sie dann ihren Wurzeln auf die Spur gekommen? „Naja, alle meine Opas und Onkel heißen Avraam, Isaak, Moisej und so weiter. Irgendwann bin ich zur israelischen Botschaft gegangen, und der Konsul hat mir gesagt, na klar können Sie nach Israel einwandern.“

Inzwischen kommt Mutter Valentina nicht mehr allein zurecht und hat sich nun doch entschlossen, zu ihrer Tochter in den Negev zu ziehen. Ora ist eigens aus Israel angereist, um ihre Mutter zu begleiten. „Ich fühle mich, als würde ich zum zweiten Mal Alijah machen“, sagt Ora. „Vieles scheint schwieriger als damals, besonders die nervliche Anspannung in der jetzigen Situation. Aber ich freue mich, dass wir die Mama jetzt bei uns haben werden. Ihre jüngste Enkelin ist 2, die kennt sie noch gar nicht. Ich kehre jetzt nach Hause zurück, für Mama fängt etwas Neues an.“

So hilft CSI in der Ukraine

CSI hilft ukrainischen Juden seit 20 Jahren mit einem ortsansässigen Team unter der Leitung des Belgiers Koen Carlier, den großen Schritt Richtung Israel zu tun. Für die meisten ist das ein jahrelanger Prozess. Oft fängt er mit einer Verteilaktion von Lebensmitteltüten in einer jüdischen Gemeinde an, die immer auch eine Gelegenheit zu einer kurzen Ansprache gibt. Oder aber mit einem Besuch von CSI-Mitarbeitern bei einer bedürftigen Babuschka – mit einem Lebensmittelpaket, dem eine Broschüre über die Hilfsangebote von CSI beiliegt. Darin wird auch auf die biblischen Verheißungen über die Rückkehr des jüdischen Volkes speziell aus dem „Land des Nordens“ in das heutige Israel eingegangen. Und auch wenn die Reaktion zunächst eher abweisend ist – für den Fall der Fälle stehen die CSI-Telefonnummern im Heft.

„Gott ruft Sein Volk nach Hause. Und wir, die Nichtjuden, dürfen dabei helfen.“

„Manchmal bekomme ich dann einen Anruf: ‚Erinnern Sie sich, dass Sie uns vor x Jahren besucht und über Alijah gesprochen haben? Jetzt bin ich soweit‘“, berichtet Koen aus seinem Alltag in der Ukraine. „Für die Älteren ist es natürlich viel schwerer, noch einmal neu anzufangen. Das funktioniert eigentlich nur, wenn die erwachsenen Kinder mitgehen oder in Israel schon auf sie warten. Manche gehen aus gesundheitlichen Gründen, weil sie sich die ärztliche Behandlung hier nicht mehr leisten könnten; man muss ja alles privat bezahlen. Manche haben Verwandte gepflegt und sind jetzt unabhängig. Im Moment gehen aber auch viele jüngere Familien, die in der Ukraine keine Zukunft für ihre Kinder sehen. Egal, was der Anlass ist – den eigentlichen Grund für ihre Auswanderung finden wir in der Bibel: Gott ruft Sein Volk nach Hause. Und wir, die Nichtjuden, dürfen dabei helfen.“

Enge Zusammenarbeit mit der israelischen Einwanderungsbehörde Jewish Agency

In enger Zusammenarbeit mit der Jewish Agency, der israelischen Einwanderungsbehörde, die in allen größeren Städten Niederlassungen hat, führt CSI regelmäßig Informationsmessen durch, je nach Größe mitunter mit einer ganzen Reihe israelischer Ansprechpartner, bei denen jede Frage gestellt werden kann – ob es um den Kindergartenplatz oder mögliche Jobangebote geht. Dann folgen die konkreten Schritte zu den Behörden. Einwandern darf, wer mindestens einen jüdischen Großelternteil nachweisen kann. Das allein bedeutet mitunter schon einen umfangreichen Rechercheaufwand. Dann kommt das Erstgespräch mit dem israelischen Konsul, die Antragstellung, Fahrten nach Kiew zur Botschaft, die von CSI kostenlos angeboten werden. Auch bei der Finanzierung der Papiere gibt CSI Unterstützung.

Wenn der große Tag dann gekommen ist und die Flugtickets von der Jewish Agency gebucht sind, stehen die Fahrer von CSI bereit, um die Reisenden von der Haustür zum Flughafen zu bringen, oft noch mit einem Zwischenstopp im Gästehaus bei Kiew. Unterstützt wird CSI bei den Fahrten auch von Partnerorganisationen wie „Esra“ und „Ebenezer“.

Nach einem zünftigen Abschiedsessen im gastfreundlichen „Shelter“ und der Fahrt zum Flughafen gibt es noch ein Abschiedsfoto, dann werden die „Olim“, wie die Einwanderer auf Hebräisch heißen, in die Obhut der Jewish Agency übergeben, und Koen hängt sich ans Telefon, um die nächsten Fahrten zu koordinieren.

„Manchmal ist es so stressig, heute früh zum Beispiel“, teilt Natalia ihr Herz. „Alle wollen gleichzeitig etwas von dir. Du weißt nicht, ob du heute Abend wieder zu Hause bist oder für eine Nacht packen sollst oder doch für länger. Man kann nicht planen wie zu Friedenszeiten. Da habe ich angefangen zu beten, und dann bin ich wieder ruhig geworden. Manchmal setze ich mich zwischendurch eine Viertelstunde hin, mache die Augen zu und rede mit meinem himmlischen Vater. Dann bekomme ich neue Kraft.“

So können Sie helfen:

Bitte BETEN Sie für unser tapferes Team vor Ort – um Schutz, um Weisheit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und das Richtige zu tun, um Kraft und um Gottes Gnade, Seinem Volk in dieser schweren Zeit zur Seite zu stehen.

Bitte UNTERSTÜTZEN Sie unseren Kriseneinsatz für die ukrainischen Juden durch Ihre Spende:

