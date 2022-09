„SOS Ukraine“: Ein Bombenschutzraum für 200 Kinder

Die russische Armee hat in der ukrainischen Stadt Bela Cherkov viele Wohnhäuser und Gebäude zerstört, die jüdische Schule „Mitsvah 613“ war bislang verschont geblieben. Doch dann richtete ein Sturm große Schäden an dem Gebäude an. Zudem fehlte ein Bombenschutzraum. Dank Spenden konnte Christen an der Seite Israels (CSI) hier schnelle Hilfe leisten.

Bei einem schweren Sturm Anfang August war ein Baum auf das Gebäude der jüdischen Schule „Mitsvah 613“ in Bela Cherkov, südlich von Kiew, gestürzt. Er hatte vor allem am Dach und in der Küche großen Schaden angerichtet. Die Küche konnte nicht mehr benutzt werden. Dank Spenden an die CSI-Hilfsaktion „SOS Ukraine“ war Christen an der Seite Israels in der Lage, umgehend zu reagieren und die jüdische Schule mit 25.000 Euro zu unterstützen.

Mit diesem Geld konnten die Schäden weitestgehend behoben werden. Weil es an Arbeitskräften und Baumaterial mangelt, wurden die Arbeiten zunächst provisorisch durchgeführt. Die kaputten Fenster wurden ausgetauscht und verschiedene Rohre erneuert. Nun regnet es nicht mehr hinein und in der Küche kann wieder für die Kinder gekocht werden. Ob das Dach zu einem späteren Zeitpunkt doch noch komplett erneuert werden muss, bleibt abzuwarten.