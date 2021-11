Die Videokolumne „Blick aus Berlin – Einsichten und Ansichten zu den deutsch-israelischen Beziehungen“ ist eine Koproduktion von Christen an der Seite Israels e.V. und der Christlichen Medieninitiative PRO. Auf monatlicher Basis berichtet Josias Terschüren darin über aktuelle Entwicklungen in den deutsch-israelischen Beziehungen, analysiert und kommentiert diese. Die Videos werden über unsere Social Media Kanäle (Youtube, Facebook, und Instagram), sowie über unsere Websites und Newsletter verbreitet. Ziel ist es neue gesellschaftliche Schichten, gerade auch junge Menschen, mit einem faktenbasierten, ausgeglichenen Narrativ in Bezug auf Israel zu erreichen.

Sie können die Videokolumne auf Youtube abonnieren, wir bieten sie aber auch als Podcast auf Spotify und Apple Podcast an.